Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferlerini bitiren Fenerbahçe tüm gücünü kaleci transferine vermiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıra geldi kaleye! 3 adaydan biri imza atacak
Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'de sıra geldi kaleci takviyesine. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı lacivertliler, belirlediği 3 file bekçisinden birini transfer edecek. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Cengiz Ünder transferiyle yerli kontenjanında rahatlayan Fenerbahçe'nin listesinde 3 isim var.
Takvim'de yer alan habere göre bu isimler Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol file bekçisi David De Gea ve PSG'den ayrılması beklenen Kosta Rika'lı kaleci Keylor Navas.