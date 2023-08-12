Manchester United'la Fred için pazarlık yapan Fenerbahçe'ye kırmızı- şeytanlar bir de Anthony Martial'i önerdi.
Manchester United'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Fred'in ardından...
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Manchester United'dan Fred'i transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti. İngiliz deviyle yapılan görüşmelerde Kanarya'ya sürpriz bir isim daha teklif edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz yetkililere bir cevap vermedi ve oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
Gelecek sezon Manchester United'la sözleşmesi sona erecek Anthony Martial'in transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, istemeleri halinde Martial'i Fenerbahçe'ye bonservissiz getireceğini söyledi.