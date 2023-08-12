Fenerbahçe 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı! Milan ve transfer...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Rade Krunic'i listesine almıştı. Sarı-lacivertliler Boşnak yıldız konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde galibiyete hedeflendi.
Öte yandan transfer döneminde getirdiği yıldızlarla büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.