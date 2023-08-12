Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İngilizler Altay Bayındır'ın transferini duyurdu! Bonservis bedeli...
Kaleci mevkisi için Dominik Livakovic'le sıcak temaslarda bulunan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın ise ayrılması bekleniyor. İngiliz basını milli kaleci konusunda flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler taraftarı önünde lige iyi başlamak istiyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya, rotasyonlu kadro kurmanın planlarını yapıyor.