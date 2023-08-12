Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe önemli isimleri renklerine bağladı.
Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden biri de Arsenal'de forma giyen Jorginho'ydu. Yıldız ismin menajeri, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bir süre önce gündemine İtalyan yıldız Jorginho'yu almıştı.
Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, İngiliz basınına konuştu.