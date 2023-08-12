Fransız basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tanguy Ndombele savaşı

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminde birçok yıldızda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yarışa girdi. Fransız basını, iki takımın tekliflerini duyururken; Tottenham'ın isteğini ve oyuncunun kararını da açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)