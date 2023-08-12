Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde kıyasıya yarışı devam ediyor.
Fransız basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tanguy Ndombele savaşı
Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminde birçok yıldızda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yarışa girdi. Fransız basını, iki takımın tekliflerini duyururken; Tottenham'ın isteğini ve oyuncunun kararını da açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
İki takım Wilfried Zaha, Tete ve Fred transferlerinde karşı karşıya geldi.
Zaha ve Tete'yi G.Saray alırken; F.Bahçe ise Fred'i renklerine bağladı.