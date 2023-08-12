Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Nicolas Dominguez için harekete geçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Nicolas Dominguez'in hocasından transfer sözleri
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez için karşı karşıya gelmişti. Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri
Bu sezon Fred, Zaha ve Tete transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Arjantinli yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.
Bologna teknik direktörü Thiago Motta, yıldız oyuncu hakkında konuştu.