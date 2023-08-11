FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Altay Bayındır'la yollar ayrılıyor! Manchester United'ın ardından...

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen ve buna göre transfer politikasını şekillendiren Fenerbahçe'de, Altay Bayındır konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 25 yaşındaki file bekçisi için Manchester United'ın isteği olduğu bilinirken, bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2023- 10:31