Tadiç'in merkezde, kanatlarda King ve İrfancan'ın oynaması hücum organizasyonunu sekteye uğrattı. Bu durum en azından bir kanat oyuncusunun transferinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. İki kanadın takımın hızına ayak uyduramaması etkili gibi görünen sarı- lacivertlilerin gol atamamasına neden oldu.