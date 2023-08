Ama yalnızlık devam etti. Hamle ikinci yarıda Symanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Becao, sonrasında Symanski'nin sızmasıyla İrfan Can fileleri buldular. Maribor'un golü orta sahadaki top kaybı sonrasında geldi. Rakibi heyecanlandıran, rövanş için umutlu kılan bir hamle.