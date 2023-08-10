Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.
Transferde işlem tamam! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, flaş bir yıldızı kadrosuna katıyor. Uzun bir süredir kanat arayışında olan sarı lacivertliler, yeni transferini İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.
Fotomaç'ın haberine göre, Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre i��inde İstanbul'a getirecek.
30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.