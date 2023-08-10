Transferde işlem tamam! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, flaş bir yıldızı kadrosuna katıyor. Uzun bir süredir kanat arayışında olan sarı lacivertliler, yeni transferini İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40