Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isimler ayrılıyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon yıldız transferlerle gündeme gelene Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal, kadroda istemediği bazı oyuncuları açıklarken takımda kalmayacak futbolcular yavaş yavaş belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde 5 isim ile ayrılık yakın. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanacak.
Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya'da takımın iskeleti büyük ölçüde tamamlandı.