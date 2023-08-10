Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Batshuayi gidiyor Sırp golcü geliyor

Fenerbahçe birçok talibi olan Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvetin yerine arayışa geçen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı lacivertliler, Batshuayi'nin vedası durumunda o golcüyü kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40