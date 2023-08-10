Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Batshuayi gidiyor Sırp golcü geliyor
Fenerbahçe birçok talibi olan Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvetin yerine arayışa geçen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı lacivertliler, Batshuayi'nin vedası durumunda o golcüyü kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerini Edin Dzeko ile doldurmuştu.
Boşnak golcünün transferinin ardından ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti.