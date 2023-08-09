Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırıyor.
TRANSFER HABERİ: Dominik Livakovic Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de kaleci sorunu son buluyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Hırvat file bekçisi için ödenecek bonservis ücreti de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefinde olan sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya'da operasyon son sürat devam ediyor.