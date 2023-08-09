TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Nijeryalı orta saha! İşte İngiliz kulübüne yapılan teklif

Transferde yoğun bir mesai içinde olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Kanarya'nın, flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, İngiltere'de boy gösteren o isim için dev bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 06:40