Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Nijeryalı orta saha! İşte İngiliz kulübüne yapılan teklif
Transferde yoğun bir mesai içinde olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Kanarya'nın, flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, İngiltere'de boy gösteren o isim için dev bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli kurmaylar hummalı bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.
Özellikle başkan Ali Koç, taraftarları mutlu edecek takviyelere imza atmak istiyor.