TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe fiyat artırdı! İşte Cengiz Ünder için masadaki yeni teklif

Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan Cengiz Ünder ile ilgili flaş haberler geliyor. Sarı lacivertliler, transferini bitirmeyi çok istediği milli yıldız için fiyat artırdı. İşte Kanarya'nın yeni teklifi.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 06:40