Hücum hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder için pazarlık masasına oturmuştu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe fiyat artırdı! İşte Cengiz Ünder için masadaki yeni teklif
Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan Cengiz Ünder ile ilgili flaş haberler geliyor. Sarı lacivertliler, transferini bitirmeyi çok istediği milli yıldız için fiyat artırdı. İşte Kanarya'nın yeni teklifi.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Marsilya'yla anlaşmaya yakın olan sarı-lacivertliler, daha sonra Fransız ekibinin talepleri üzerine beklemeye geçmişti.
Fotomaç'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın isteği üzerine Cengiz Ünder defteri yeniden açıldı.