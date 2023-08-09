Olympique Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Karl Toko Ekambi transferi bitiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transfer çalışmalarına son hızıyla devam ederken flaş br gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun zamandır transfer etmek istediği Karl Toko Ekambi hakkında kararı verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2023- 16:19
30 yaşındaki Kamerunlu hücumcuya karar vermesi için 48 saat süre verildi.
Kanatta ve santrforda görev yapan Ekambi, cevabını bu süre içinde iletecek.