Fenerbahçe'de Maribor mesaisi! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 21:11









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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

