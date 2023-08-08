Fenerbahçe'de Maribor mesaisi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2023- 21:11
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.