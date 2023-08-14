Genç futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 İtalya Serie A ekibinin de ilgilendiği belirtildi.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Juventus'tan genç yıldız!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yaptığı yıldız trasnsferlere ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Juventus'un futbolcusu 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'yı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2023- 15:17
Geride bıraktığımız sezonu Monza'da kiralık olarak geçiren Rovella, çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
NICOLO ROVELLA KİMDİR?
4 Aralık 2001 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.