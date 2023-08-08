Yaz transfer döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Livakovic o tarihte Fenerbahçe'de! Transfer bombası patlıyor
Fenerbahçe'de kaleci sorunu çözüme kavuşuyor. Sarı lacivertliler aylardır peşinde olduğu Dominik Livakovic transferini bitiriyor. Hırvat eldiven o tarihten sonra Kanarya'ya imza atacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı- Lacivertliler'in uzun bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te önemli bir gelişme yaşandı.
Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte talip olan İspanyol kulübü Almeira kaleci transferini gerçekleştirdi.