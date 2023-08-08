Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte Krunic için yapılan son teklif

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı lacivertliler, transferi için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için adeta gözünü kararttı. Kanarya, Milan forması giyen yıldız için son bir teklif daha yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 06:40