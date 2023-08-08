Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte Krunic için yapılan son teklif
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı lacivertliler, transferi için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için adeta gözünü kararttı. Kanarya, Milan forması giyen yıldız için son bir teklif daha yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncuyla takımı güçlendirirken, takviyelerine de devam edecek.