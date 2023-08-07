Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Inter'de Edin Dzeko pişmanlığı! İşte nedeni...
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, geldiğinden beri takıma büyük katkı veriyor. Durum böyleyken eski takımı Inter hala yıldız futbolcunun boşluğunu kapatamadı. İtalyan kulüp, Dzeko için pişmanlık duyuyor. İşte nedeni... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.08.2023- 16:19
İtalya Serie A devi Inter'de, Edin Dzeko pişmanlığı yaşanıyor...