FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye flaş haber! Cengiz Ünder yerine o yıldız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe uzun sürerdir Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Durum böyleyken hem Marsilya hem de yıldız futbolcu ile Kanarya görüşmeleri sürdürüyordu. Ama sarı-lacivertlilere Cengiz için flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 12:28