Kanat mevkisine Cengiz Ünder'i takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye flaş haber! Cengiz Ünder yerine o yıldız...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe uzun sürerdir Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Durum böyleyken hem Marsilya hem de yıldız futbolcu ile Kanarya görüşmeleri sürdürüyordu. Ama sarı-lacivertlilere Cengiz için flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kadrosuna son dokunuşları yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, orta saha, kaleci ve kanat mevkilerine yoğunlaşmış durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızları ikna etme uğraşı içinde.