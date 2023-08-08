Fenerbahçe'de transfer arayışları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı için Bayern Münih ve Inter'den büyük rekabet! Rekor bonservis...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız transfer arayışına girerken Avrupa'dan 2 dev takım sarı-lacivertlilerin yıldızının peşine düştü. Bayern Münih ve Inter o futbolcu için rekabet ediyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kadrosunu bu sezon oldukçe güçlendiren sarı-lacivertli ekip şampiyonluk hedefliyor.
Sadece Süper Lig için değil UEFA Konferans Ligi için de büyük hedefleri olan Kanarya buna göre hareket ediyor.