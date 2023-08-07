Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimden yönetime F.Bahçe resti!
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, gündemine aldığı yıldız isim gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler birçok yıldızla takımı güçlendirirken, takviyelerine devam edecek.
Bu isimlerden biri ise Serie A devi Milan'da forma giyen Rade Krunic...