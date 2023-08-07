FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimden yönetime F.Bahçe resti!

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, gündemine aldığı yıldız isim gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 06:40