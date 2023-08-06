Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuşmaya hazırlanıyor.
Dominik Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer tarihi...
Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ve önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic'i listesine yazmıştı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki file bekçisini renklerine bağlamak isterken, transfer tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri tamamlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Kanarya'da sağ kanat, orta saha ve kaleci transferlerinin ardından kadroya son şekil verilecek.