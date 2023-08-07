Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Karl Toko Ekambi transferinde sona yaklaştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ekambi'de karar haftası! Aradaki fark...
Hücum bölgesindeki alternatifleri artırmak isteyen Fenerbahçe, Ligue 1 temsilcisi Lyon'da forma giyen Ekambi konusunda temaslara başlamıştı. Fransız ekibiyle bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, Kamerunlu yıldızla maaş konusunda ise ufak fark kaldı. Transferin bu hafta şekillenmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Karl Toko Ekambi transferinde sona yaklaştı.
Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'la yaptığı görüşmelerde 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.