FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe alternatifini belirledi! Jorginho olmazsa...

Yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha bölgesine bir maestro arıyor. Sarı-lacivertliler Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu liste başına yazarken, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın alternatifini de belirledi. İşte o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 06:40