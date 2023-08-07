Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe alternatifini belirledi! Jorginho olmazsa...
Yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha bölgesine bir maestro arıyor. Sarı-lacivertliler Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu liste başına yazarken, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın alternatifini de belirledi. İşte o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, operasyonu titizlikle yürütüyor.