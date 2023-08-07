UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un, 3. eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri takımların belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
İşte temsilcilerimizin rakipleri;
Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda "Aris - Dynamo Kiev" eşleşmesinin galibi ile oynayacak.