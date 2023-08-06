Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Nicolas Dominguez transferi zora girdi! Bologna'nın Fenerbahçe'den talebi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli takımda Nicolas Dominguez için birçok girişimlerde bulunuldu. Yıldız futbolcuyu takımda görmek isteyen Kanarya'ya Bologna'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak transferiyle yakından ilgilendiği isimlerden birisinin de Nicolas Dominguez olduğu biliniyor.