F.Bahçe'de kaleci transferi bitiyor!
F.Bahçe inat etti! Teklifte iyileştirme yapılacak
6 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ 🤤
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kaleci transferi bitiyor! F.Bahçe'de kaleci transferi bitiyor! 10:12
"G.Saray için büyük tehlike var!" "G.Saray için büyük tehlike var!" 09:34
G.Saray'dan dev transfer harekatı! G.Saray'dan dev transfer harekatı! 01:48
G.Saray'dan dev transfer harekatı! G.Saray'dan dev transfer harekatı! 01:48
İşte F.Bahçe'nin Carrasco teklifi! İşte F.Bahçe'nin Carrasco teklifi! 00:24
Umduğunu bulamadı! G.Saray'a haber yolladı Umduğunu bulamadı! G.Saray'a haber yolladı 23:47
Daha Eski
F.Bahçe'den Jorginho bombası! F.Bahçe'den Jorginho bombası! 23:21
Beşiktaş'ta hedef varsa yoksa Pepe! Beşiktaş'ta hedef varsa yoksa Pepe! 23:03
Fırtına'dan Tochi ısrarı! Önerilen bonservis... Fırtına'dan Tochi ısrarı! Önerilen bonservis... 22:49
Fırtına'ya Yunan kanat! İstenen rakam... Fırtına'ya Yunan kanat! İstenen rakam... 22:38
F.Bahçe inat etti! Teklifte iyileştirme yapılacak F.Bahçe inat etti! Teklifte iyileştirme yapılacak 22:26
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! Zaniolo rekor bedelle gidiyor! 22:01
SON DAKİKA