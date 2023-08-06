Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.
Fenerbahçe'de kaleci transferi bitiyor! Keylor Navas ve Dominik Livakovic...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde şu an kale mevkisi öncelikli. Kadrosuna yeterli takviyeyi yapan sarı-lacivertli takım, yıldız file bekçisi almak istiyor. Kanarya'nın listesinin başında Keylor Navas ve Dominik Livakovic yer alıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.08.2023- 10:12
PSG'nin bonservis bedeli talep etmediği 36 yaşındaki eldivenle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.
Anlaşma sağladığı an Keylor, İstanbul'a gelecek.