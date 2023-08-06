FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe inat etti! Teklifte iyileştirme yapılacak

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adını duyuran Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kadroya kattığı isimler kadar gönderdiği futbolcularla da dikkat çeken sarı-lacivertliler, yerli alternatifini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın listesindeki o isim için teklif artırıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2023- 06:40