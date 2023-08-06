Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şimdiye kadar yapılan transferler büyük ses getirdi.
Fenerbahçe istiyordu! Suat Serdar'dan transfer kararı
Transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giderek takviyelerini ve ayrılacak isimleri belirleyen Fenerbahçe, Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar'la ilgileniyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çeşitli bölgelere önemli takviyeler yaptı.
Fenerbahçe'de sezon öncesi yapılan transferler futbol dünyasının da dikkatini çekerken sarı-lacivertlilerden flaş hamleler gelmeye devam ediyor.