FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Görüşmeler başlıyor! İşte F.Bahçe'nin Yannick Carrasco teklifi

Mutlak bir yıldız daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin son hedefi ise Atletico Madrid'den Yannick Carrasco oldu. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle önümüzdeki hafta görüşmelere başlamayı planlarken, sunacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2023- 06:40