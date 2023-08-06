Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldızdan daha iyisini kadrosuna katmakta ısrarcı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Görüşmeler başlıyor! İşte F.Bahçe'nin Yannick Carrasco teklifi
Mutlak bir yıldız daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin son hedefi ise Atletico Madrid'den Yannick Carrasco oldu. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle önümüzdeki hafta görüşmelere başlamayı planlarken, sunacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldızdan daha iyisini kadrosuna katmakta ısrarcı...
Transferde büyük düşünen sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapmak için düğmeye bastı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.