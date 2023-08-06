Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenebahçe, gözünü bir dünya yıldızına dikti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Jorginho bombası! İlk teklif iletildi
Yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha bölgesine bir maestro arıyor. Sarı-lacivertliler Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu liste başına yazarken, ilk teklif ise iletildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Jorginho'nun peşine düştü.