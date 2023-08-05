Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yol ayrımına giden sarı-lacivertli yönetim, bu sayıyı daha da düşürmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de yabancı krizi! O isimlerle de yollar ayrılacak...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde gündemden düşmüyor. Son olarak Pedro ve Rossi ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde gelecek transferler nedeniyle 3-4 oyuncunun daha kadrodan gönderilmesi bekleniyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yol ayrımına giden sarı-lacivertli yönetim, bu sayıyı daha da düşürmenin hesaplarını yapıyor.
Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunurken, en az 2 oyuncu ile daha yol ayrımına gitmek istiyor.
14 yabancı kuralı olması gerekçesiyle kontenjanda yer açmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.