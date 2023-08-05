Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mert Müldür ile yeniden sözleşme imzalanan Miha Zajc kadroda yer aldı. Bartuğ Elmaz ile Rodrigo Becao da kendine yer buldu.
Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Alexander Djiku kadroda yer almadı.
Daha önce kadroda bulunan Serdar Dursun'un yerine de Umut Nayir eklendi.
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı
Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Maribor oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023- 11:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının kadrosunu açıkladı.