Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan ismi Samet Akaydin için flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! Transfer...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor. Sarı-lacivertlilerde buna göre nokta atışı transferler yapılırken bazı isimlerle de ayrılıklar olmaya devam edecek gibi duruyor. Yönetim buna göre İsmail Kartal'ın fazla şans vermeyeceği yıldız isim için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan ismi Samet Akaydin için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk tercihleri arasında ayer almayan ismi için her geçen gün talip çıkmaya devam ediyor.
Samet için daha önce Rizespor devreye girerken şimdi de eski takımı temaslara hazırlanıyor.