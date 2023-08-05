FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor. Sarı-lacivertlilerde buna göre nokta atışı transferler yapılırken bazı isimlerle de ayrılıklar olmaya devam edecek gibi duruyor. Yönetim buna göre İsmail Kartal'ın fazla şans vermeyeceği yıldız isim için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 11:22