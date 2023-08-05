Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündem Karl Toko Ekambi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimle anlaşma tamam! Kasadan çıkacak rakam...
Transferde adından söz ettiren Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler yıldız isim Lyon'la o bonservis bedelinde anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündem Karl Toko Ekambi...
Sarı-lacivertliler, Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Lyon'la 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.