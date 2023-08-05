Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan milli yıldıza transfer telefonu!
Kadrosuna kattığı ve gönderdiği isimlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler milli yıldızı gündemine alırken, teknik direktör İsmail Kartal oyuncuyu telefonla aradı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.
Hem 8+3 kuralı hem de savunma kalitesini artırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Merih Demiral'la ilk teması kurdu.
Fotomaç'ın haberine göre; Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuyu arayan ilk isim ise İsmail Kartal oldu.