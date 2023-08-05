Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'de rakip çıktı! İşte teklif edilen rakam
Kanat bölgesini Türk bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Marsilya'dan Cengiz Ünder için temaslara başlamıştı. Sarı-lacivertlilere bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor.
Milli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'yla da prensipte el sıkışmıştı.
Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı.