FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Willian Arao piyangosu! İstenen bonservis...

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerine transfer teklifleri gelmeye devam ediyor... Son olarak sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Willian Arao'ya flaş bir teklif geldi. İşte F.Bahçe'nin istediği bonservis... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40