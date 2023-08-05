Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, ligi ikinci bitirirken, sarı-lacivertlilere Türkiye Kupası'nı kazandırdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Willian Arao piyangosu! İstenen bonservis...
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerine transfer teklifleri gelmeye devam ediyor... Son olarak sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Willian Arao'ya flaş bir teklif geldi. İşte F.Bahçe'nin istediği bonservis... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, ligi ikinci bitirirken, sarı-lacivertlilere Türkiye Kupası'nı kazandırdı.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla anlaştı.
Jesus, sarı-lacivertlilerin başına geçtikten sonra Willian Arao'yu transfer ettirmişti.