Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası keyifler yerinde.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den imza gösterisi! Görülmemiş tören yapılacak...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Zajc transferlerinin ardından sessizlik çökmüştü. Yönetimin planı ise Zimbru maçı sonrası bu yönde hareket etmekti. Şimdi ise transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertlilerde buna göre 3 yıldız isim aynı anda açıklanacak ve görsel şölenli bir imza töreni düzenlenecek. İşte yıldız isimler ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerde gelecek hafta transferlerin ve ayrılacakların da tamamen açıklanması bekleniyor.
Yönetim özellikle geniş kadroda düşünülmeyen isimleri maliyetine göre elden çıkaracak.