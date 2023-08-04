TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den imza gösterisi! Görülmemiş tören yapılacak...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Zajc transferlerinin ardından sessizlik çökmüştü. Yönetimin planı ise Zimbru maçı sonrası bu yönde hareket etmekti. Şimdi ise transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertlilerde buna göre 3 yıldız isim aynı anda açıklanacak ve görsel şölenli bir imza töreni düzenlenecek. İşte yıldız isimler ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 11:10