DZEKO: ASİSTLERİNE İHTİYACIM VAR

Cengiz, kariyerinde en çok maça Marsilya formasıyla çıktı. Şu ana kadar Fransız ekibiyle 93 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki yıldız, 18 kez ağları havalandırırken, 12 defa da asist yaptı. Cengiz,bir defa da kırmızı kart gördü.



