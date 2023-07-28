Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan sarı- lacivertliler, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: O teklif ortaya çıktı! Cengiz Ünder adım adım F.Bahçe'ye!
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, buna karşın uzun süredir gündeminde olan Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler bu mevkiyi güçlendirmek isterken, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i liste başına yazdı. İşte F.Bahçe'nin teklifi ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan sarı- lacivertliler, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Yerli isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, flaş bir isme imza attırmak üzere.
Kanarya, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder transferinde de mutlu sona çok yakın...