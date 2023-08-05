Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Dusan Tadic'ten sonra bir isimde daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)
Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Arsenal'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Tadic'i kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş'a gol atan Fenerbahçe'nin Pepe'nin şartlarını sorduğu ifade edildi.
Arsenal ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Pepe geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak oynamıştı.