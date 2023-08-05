Zaha transferinde yediği çalımı unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefine dünyaca ünlü bir yıldız girdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Wilfried Zaha'yı unutturacak hamle!
Transfer döneminde uzun bir süre Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, buna karşın yıldız ismi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler bu çalımı unutturacak bir transfer yapmak istiyor. İşte o yıldız... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Zaha transferinde yediği çalımı unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefine dünyaca ünlü bir yıldız girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu gözüne kestirdi.
Barcelona'nın da istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'nin Atletico'ya iyi bir bonservis bedeli önerdiği ve İspanyol devini büyük ölçüde ikna ettiği belirtildi.