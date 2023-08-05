FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Wilfried Zaha'yı unutturacak hamle!

Transfer döneminde uzun bir süre Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, buna karşın yıldız ismi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler bu çalımı unutturacak bir transfer yapmak istiyor. İşte o yıldız... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40