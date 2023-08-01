UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için Fenerbahçe, Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Zimbru-Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022/23 sezonu Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2. turun rövanşı için Moldova Süper Liga ekiplerinden Zimbru ile kaşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZIMBRU - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Guera, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.



ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanıyor. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.



AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALACAK

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalıyor. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin.