Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'ti...
TRANSFER HABERLERİ | PSG'den Fenerbahçe'yi sevinderen haber! "Bizde sorun yok"
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler rotasını kaleye çevirdi. Kurmaylar, PSG'den sevindirici bir haber aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
28 yaşındaki eldivenle prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'i de büyük oranda ikna etmişti ancak İspanyol ekibi Almeria, Livakovic için araya girince rüzgar tersine doğru esmeye başladı.
İspanya'dan gelen teklif sonrasında Livakovic, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri durdurdu.