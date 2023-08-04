Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İtalyan basınından flaş iddia! Fenerbahçe transferi zorluyor Milan bırakmıyor!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivetli ekip yıldız isimleri kadrosuna kattı. Orta sahaya da takviye planlayan kurmaylar, Milan'ın yıldız ismi ile anlaştı. Ancak İtalyan ekibi oyuncuyu bırakmıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ile 3 milyon euro yıllık maaşta anlaştı.
Sarı-lacivertliler, Milan'a da 5 milyon euro bonservis önerdi.