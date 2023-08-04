Fenerbahçe son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyurdu.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni gözdesini Londra'da buldu! İşte yapılan teklif
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transferde. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar, Tottenham'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte yapılan teklif... | Fenerbahçe haberleri
Kurmaylar transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi.