Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dusan Tadic ile kanatlarına iki önemli takviye yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi yönetim harekete geçti! Kanada 2 aday
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine görüşmelerini sürdüren kurmaylar, kanat bölgesine takviye yapacak. Sarı-lacivertliler iki isimden birini kadroya katacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2023- 06:40
Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dusan Tadic ile kanatlarına iki önemli takviye yaptı.
Sarı-lacivertliler bu bölgeyi daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre hedefte ise iki isim var: